Передавав дані окупантам: в Одесі російський агент приховано фотографував оборонців та військові об'єкти (фото)

Служба безпеки України затримала російського агента, який в Одесі фотографував військові об’єкти та наших захисників.
В Одесі російський агент приховано фотографував військові об'єкти та українських військових.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Як стало відомо, агент приховано знімав на камеру військову інфраструктуру та переміщення підрозділів ЗСУ. Він завдання окупантів щодо збору установчих даних на українських захисників та фотофіксації їх зовнішності.
“Загарбники намагалися отримати від свого поплічника координати місць базування особового складу, військової техніки та озброєнь ЗСУ для завдавання ракетних ударів. За даними слідства, російським агентом виявився місцевий мешканець, якого спецслужби рф залучили до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок оперативних дій співробітники Служби безпеки своєчасно викрили ворожий агентурний зв’язок і затримали зловмисника в Одесі”, - розповіли в СБУ.
Зараз чоловік перебуває під вартою.
Нагадаємо, що СБУ викрила на Хмельниччині агента ФСБ, якого відправив до України полковник з оточення Кремля.
Читайте також:
- Визволені з полону американці розповіли про катування, нестерпні умови та допити росіян
- У Лимані дуже небезпечна ситуація, сапери проводять розмінування - речник ЗСУ
- Питання майбутнього Росії поки залишається відкритим, є два варіанти - ГУР МО