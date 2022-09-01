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Передавали дані про ЗСУ, щоб туди прилетіли ракети: у Миколаєві викрили поліцейського та його дружину

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Передавали дані про ЗСУ, щоб туди прилетіли ракети: у Миколаєві викрили поліцейського та його дружину

Фото: Управління ДСНС у Миколаєвській області

У Миколаєві затримали працівника правоохоронних органів та його дружину.

Подружжя збирало інформацію про місця дислокації ЗСУ після чого росіяни обстрілювали їх ракетами. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

Жінка, вигулюючи собаку, збирала інформацію про місця перебування українських захисників та передавала дані російським окупантам. Після цього загарбники ракетами обстрілювали ці місця. Також вона надавала дані про результати і наслідки обстрілів російськими військовими цивільних та військових об’єктів.

"Її чоловік, будучи діючим працівником правоохоронного органу, через телеграм-канали проросійської спрямованості збирав та передавав дружині інформацію про розташування підрозділів Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань із зазначенням конкретних координат їх позицій", - йдеться у повідомленні. 

Подружжя викрили у травні. Їм інкримінують державну зраду та несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення та розміщення Збройних Сил України (ч. 2 ст. 111 та ч. 2 ст. 114-2 КК України). Триває слідство. 

Нагадаємо, ЗСУ на півдні України знищили три пункти управління, радіолокаційну станцію та два райони зосередження окупантів.

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