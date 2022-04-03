Передавали інформацію ворогу та катували українців: СБУ викрила колаборантів у чотирьох областях України

Російських диверсантів виявили на півдні, сході та заході України.
СБУ в кількох областях викрила колаборантів та російських агентів, які працювали на ворожу розвідку та готували диверсії на території України..
Про це повідомили в СБУ.
- У Херсонській області: Українська спецслужба встановила колаборанта, який допомагав загарбникам викрадати українських патріотів і брав участь у катуванні незаконно затриманих місцевих жителів.
- У Львівській області: контррозвідники СБУ затримали ворожого агента, який збирав розвідувальну інформацію в західних областях України.
- На Донеччині: викрито мешканця Першотравневого, який постачав розвідку російської артилерії даними про позиції та переміщення підрозділів ЗСУ.
- У Рівненській області: за матеріалами СБУ до 13 років ув’язнення засуджено агента ФСБ, який готував диверсії на об’єкті критичної інфраструктури регіону.
Нагадаємо, Збройні сили України збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-24, а також дві крилаті ракети військ РФ.
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