Передавали Росії інформацію про пересування ЗСУ: на Донеччині викрили трьох колаборантів

Передавали Росії інформацію про пересування ЗСУ: на Донеччині викрили трьох колаборантів

Колаборантів затримали та повідомили про підозру.

У Донецькій області викрили трьох колаборантів, які передавали ворогу інформацію про пересування Збройних сил України.

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Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

У березні 2022 року мешканці Бахмутського, Краматорського та Волноваського району передавали ворогу інформацію про пересування ЗСУ, розміщення блокпостів та переміщення техніки.

"На виконання поставлених завдань підозрювані надсилали окупантам через месенджер Telegram голосові повідомлення та скріншоти Google-мапи із зробленими власноруч помітками зазначених локацій. Отримана інформація використовувалась збройними силами РФ під час військової агресії на території України", - йдеться у повідомленні.

Колаборантам повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також до них застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

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