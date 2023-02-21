Передавання Abrams ЗСУ: у США розповіли, як можна пришвидшити постачання танків

Сполучені Штати Америки можуть передати Україні танки Abrams із власних запасів. Завдяки цьому кроку можна було б прискорити постачання техніки до України. Адже купівля нової техніки вимагає більше часу.

Про це в інтерв'ю Breaking Defense сказав перший заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун.

Вашингтон оголосив про рішення відправити ЗСУ Abrams ще місяць тому. Але досі США не вирішили, яку версію передати: вилучати танки з наявних запасів або замовляти нові. До слова, наприкінці січня йшлося про M1A2, що мали б закупили, а не передали із запасів.

Втім, перший заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун каже, що поки рішення фактично не пухвалене. Але він не знає, яку саме версію отримає Україна та коли буде ухвалене остаточне рішення.

"Вони потенційно можуть бути комбінацією закуплених та із запасів. Abrams у нас є на озброєнні. У нас є різні версії Abrams...Але я не знаю, які конкретно врешті-решт отримає Україна", - сказав Стенлі Браун.

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час візиту до Києва запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського у цілковитій підтримці та анонсував нову військову допомогу Україні. Також голова Білого дому анонсував новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів. Зокрема, він включає боєприпаси для HIMARS та гаубиць, а також більше Javelin.

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