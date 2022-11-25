Передавання МіГ-29 Україні було зірвано через домовленість США та Китаю щодо РФ – Spectator

Країни домовилися, що в такому разі Пекін втримає Москву від ядерної атаки.

США зірвали передавання Україні польських винищувачів МіГ-29 у березні 2022 року після домовленості з Китаєм, який пообіцяв натомість втримати президента РФ Володимира Путіна від застосування ядерної зброї.

Таку інформацію опублікував британський журналіст Овен Метьюз із посиланням на дані китайських джерел, повідомляє The Spectator.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Китай відігравав вирішальну, хоча публічно малопомітну, роль в ухваленні стратегічних рішень як у США, так і в країні-агресорці.

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"Це було тилове втручання, схвалене Пекіном, яке змусило США зірвати угоду з Польщею щодо постачання радянських літаків МіГ-29 українським ВПС ще в березені", – йдеться у статті.

Пекін знав про плани Москви щодо війни проти України, повідомили джерела, що мають давні тісні зв'язки з вищим політичним і військовим керівництвом Китаю. Проте Москва представила майбутню "операцію" як "обмежену" і з "поверненням втраченої російської території та возз’єднання РФ в історичних межах".

"Погрози Путіна про ядерну ескалацію 27 лютого стривожили світ, зокрема й китайців. Тому ключовим пріоритетом для Пекіна було уникнення будь-якої ядерної ескалації та сприяння досягненню припинення вогню", – розповіло джерело, що регулярно контактує з лідерами Народно-визвольної армії.

Тож у Пекіні занепокоїлися, що може виникнути нова ескалація після пропозиції Польщі надати Україні МіГ-29. Водночас у США позитивно відреагували на таку ініціативу Варшави, проте вже наступного дня виступили проти, зазначається у статті. Усе тому, що китайські генерали гадали, що це призведе до ескалації конфлікту і закликали Вашингтон запобігти цьому.

Водночас ті китайські генерали, що мали хороші приватні контакти з російськими колегами, пообіцяли зробити все можливе, щоб "знешкодити ядерну загрозу Путіна".

Китайське джерело сказало, що завдяки цим неофіційним контактам США та Китай домовилися, що Штати зупинять угоду щодо МіГ-29, а пекінські генерали зроблять усе можливе, щоб розрядити ядерні погрози РФ на оперативному рівні, і це спрацювало.

"Так, у США вирішили, що постачання літаків було б занадто", – сказало китайське джерело.

Нагадаємо, у вересні експомічник міністра оборони США зі справ міжнародної безпеки та ексзаступник генсека НАТО Алексадр Вершбоу пояснив, що надання Україні МіГ-29 та досконалішої ППО на початку війни було затримане, тому що адміністрація президента США намагалася знайти баланс між наданням Києву необхідних для перемоги військових інструментів та зменшенням ризику ескалації з боку Росії.

За оцінками військового експерта Петра Черника, для успішного контрнаступу ЗСУ насамперед потрібна саме авіація.

Водночас військовий експерт Олег Жданов у жовтні висловив думку, що взимку в Повітряних силах ЗСУ можуть з’явитися американські винищувачі F-15 чи F-16.

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