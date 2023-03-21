Передавання МіГів Україні може підштовхнути союзників і до F-16 – Ігнат

Юрій Ігнат наголосив, що МіГи не змінять ситуацію в небі України.

Радянські винищувачі МіГ суттєво не змінять ситуацію в небі, проте їхнє передавання може підштовхнути союзників до надсилання Україні винищувачів F-16.

Про це розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в матеріалі "РБК-Україна".

"МіГ сам по собі – це застарілий винищувач. Загалом застарілим можна назвати весь авіаційний парк українських ВПС. Літаки дісталися Україні у "спадок" від Радянського Союзу, адже сам МіГ – це розробка 70-их років. Постачання такого типу літаків, безумовно, не змінить ситуацію "в небі", але може посилити українську авіацію", - зауважив Ігнат.

Ігнат також зазначив, що можливо деякі з винищувачів можна буде поставити в стрій, деякі ж – ні, однак в цілому це посилить обороноздатність авіації ЗСУ.

Заяви про передавання МіГів є й психологічним фактором.

"Це може бути крок для того, щоб підштовхнути наших партнерів до F-16", - резюмував Ігнат.

Винищувачі для України

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що пілоти ЗСУ все ще не можуть розпочати навчання на західних бойових літак через те, що наразі немає точного розуміння, який саме тип літака отримають українські військові.

Він також зазначив, що винищувачі F-16 могли б ефективніше збивати російські ракети.

Кабінет міністрів Словаччини 17 березня вирішив передати Україні 13 винищувачів МіГ-29.

Військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що різниця між МіГ-29 та F-16 полягає в тому, що радянські МіГ-29 є виключно винищувачами, тому призначені для повітряного бою. МіГ-29 дуже помітний на радарах. Він має два величезні двигуни, які шумлять, з них йде багато диму, є велика теплова пляма. Тобто цей літак дуже легко збити.

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