Передавання Україні танків Leopard-2: у Німеччині розповіли, чи розглянуть запит Польщі

У Німеччині заявили, що існує процедура, після якої вони можуть ухвалити рішення про передавання танків.

У Німеччині обіцяють в терміновому порядку розглянути запит Польщі щодо передавання Україні танків Leopard-2.

Про це повідомляє Spiegel.

Речник німецького уряду повідомив, що його країна справді отримала запит від Польщі на передавання Україні танків Leopard-2. Він зазначив, що це буде "розглянуте з необхідною терміновістю відповідно до встановлених процедур і керівних принципів експорту озброєнь".

Міністр економіки Німеччини Крістіан Лінднер у коментарі Welt зазначив, що існує процедура, яка повинна схвалити передавання німецьких танків іншим країнам.

"Є усталена процедура. Коли надходить запит, офіційне звернення, тоді в уряді запускається ця процедура, а потім приймається рішення", - сказав Лінднер.

Передавання танків Leopard-2 Україні: що відомо

20 січня союзники під час засідання у форматі "Рамштайн" не ухвалили рішення про постачання Україні Leopard. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, мовляв, Берлін готовий прискорити передавання танків.

Через це Німеччину почали різко критикувати інші держави. У Польщі заявили, що вони готові без участі Німеччини передати ЗСУ сучасні танки та відправили до уряду цієї держави запит щодо передавання Україні зброї.

Напередодні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін нібито не проти постачання танків до України. Але хоче збільшення коаліції таких постачальників.

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