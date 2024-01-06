Передавання Україні винищувачів F-16 від Данії сильно затримується - ЗМІ

Зазначається, що не виконані деякі з умов.

Постачання сучасних винищувачів F-16 від Данії для українських Збройних сил затримуються. Термін затримки складає близько півроку.

Про це повідомляє видання Berlingske з посиланням на Міністерство оборони Данії.

Зазначається, що нібито не виконано низку умов для того, аби Україна могла використовувати передані бойові літаки. До слова, ЗСУ мали б отримати перші шість винищувачів після Нового року. Втім, тепер графік посунувся, а тому постачання передбачене на другий квартал 2024-го.

У данському міністерстві одним з факторів, що впливає на затримки, називають графік навчань українських пілотів. Адже їхній розклад залежить від техніки та погоди.

"Крім того, триває робота в міжнародній коаліції ВПС, щоб забезпечити створення в Україні необхідної матеріально-технічної бази та інфраструктури", - додає відомство.

Видання пише, що в Данії проходять навчання шість українських пілотів. Протягом цього року Копенгаген відправить ще вісім літаків F-16, а 2025-го - ще п’ять. Чи будуть затримані і ці постачання, наразі невідомо.

Нагадаємо, перша група українських пілотів розпочала навчання на F-16 у Данії. Групу було сформовано з шести досвідчених українських бойових пілотів-винищувачів.

Крім того, з Норвегії до Данії прибули F-16 для навчання українських пілотів. Приземлення норвезьких F-16 у Данії "стало важливим кроком у постійній підтримці України".

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