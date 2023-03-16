Передавання винищувачі F-16: у Повітряних силах розповіли про важливість літаків для України

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголошує, що винищувачі F-16 потрібні Україні для захисту від ворожих ракетних обстрілів по містах та критичній інфраструктурі.

Про це він повідомив в інтерв'ю "24 каналу".

Ігнат наголосив, що F-16 - найпоширеніший у світі літак свого класу з тих, що необхідні України. За його словами, такі судна можуть стати вагомою складовою загальної протиповітряної оборони. Адже літаки типу МіГ та Су не можуть ефективно збивати крилаті ракети та безпілотники. Натомість F-16 має потужний радар, який допомагає ефективно збиваті цілі.

"Такі літаки нам потрібні в першу чергу для захисту від терористичних ракетних атак Росії по наших містах і критичній інфраструктурі", - сказав речник Повітряних сил.

За словами Ігната, F-16 доступні у деяких країнах, які наразі переозбоюються на ще новіші літаки. Втім, дозвіл на передавання винищувачів має дати Вашингтон. Щобільше, наголосив представник Повітряних сил, це питання непросте, а тому потребує чимало часу та погоджень. Втім, певні зрушення вже є.

"Наші партнери послідовні. Гадаю, що Україна буде з потужними крилами, які допоможуть нам зберегти якомога більше життів та деокупувати наші землі", - додав він.

Передавання Україні винищувачів

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький днями заявив, що Україна найближчими тижнями може отримати від його країни винищувачі Міг-29. Йдеться про наступні 4-6 тижнів. Наразі у Польщі 28 таких літаків.

Фінляндія розгляне можливість надання Україні своїх винищувачів Hornet. Утім, уряд країни його зможе погодити його лише після того, як Гельсінкі отримає раніше замовлені для себе сучасні F-35.

Керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Володимир Копчак каже, якщо ЗСУ передадуть F-16 з озброєнням ракет AMRAAM з дальністю 120 км, то тоді винищувачі зможуть виконувати функції протиповітряної оборони.

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