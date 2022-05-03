На Харківщини виявили осіб, які підозрюються у державній зраді: здавали українських ветеранів окупантам

На Харківщини виявили осіб, які підозрюються у державній зраді: здавали українських ветеранів окупантам

В Харківській області виявили двох осіб, які підозрюються у державній зраді.

Вони є мешканцями тимчасово окупованого села Волохів Яр Чугуївського району.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

Як стало відомо, двоє місцевих мешканців надавали допомогу військовим РФ у проведенні підривної діяльності проти України. Староста Волохово-Ярського старостинського округу передавав російським окупантам дані про осіб, які брали участь в АТО та ООС, а також громадян з активною проукраїнською позицією.

“Зазначені особи агітують місцеве населення сприяти окупантам, а також забезпечують війська РФ матеріальними ресурсами: продуктами, житловими приміщеннями, спецтехнікою та матеріалами для будівництва тощо. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом особам за фактом державної зради”, - наголосили в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що Збройні сили Білорусі посилюють українсько-білоруський кордон.

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