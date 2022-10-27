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Передавав окупантам молочну продукцію: на Харківщині СБУ затримала депутата-зрадника

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Передавав окупантам молочну продукцію: на Харківщині СБУ затримала депутата-зрадника

Фото: СБУ

СБУ затримала на Харківщині депутата-колабаранта. Чоловік під час окупації одним із перших почав працювати з росіянами та забезпечував хз продовольством.

Служба безпеки затримала на Харківщині місцевого депутата, який співпрацював з окупантами та забезпечував їх продовольством.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, зрадником виявився депутат Куп’янської районної ради, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами і організував їм оптові поставки харчової продукції з власного підприємства.

“Перебуваючи на посаді генерального директора місцевого молочно-консервного комбінату, він «перелаштував» його роботу на користь країни-агресора після захоплення частини регіону. Для цього посадовець здійснив “перереєстрацію” акціонерного товариства у так званій “налоговой службе” окупаційної адміністрації. Потім відкрив рахунки в одному з російських банків та перевів всі розрахункові операції компанії в рублі”, - розповіли в СБУ.

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Загарбникам він в промислових обсягах передавав молочну продукцію. Зараз йому повідомлено про підозру за статтею “пособництво державі-агресору”. Чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, що на Херсонському напрямку ЗСУ збили вертоліт та штурмовик росіян.

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