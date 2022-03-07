Передавав ворогу інформацію та розповсюджував фейки: на Закарпатті затримали агента ФСБ

Разом з ним затримали і його співмешканку.

На Закарпатті було викрито та затримано агента ФСБ РФ та його співмешканку.

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Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Як зазначається, диверсанти збирали та передавали ворогу інформацію про суспільно-політичні та економічні процеси в Україні. Також з початком вторгнення російських окупантів в України, агент ФСБ мав розповсюджувати фейкову інформацію про "вигнання націоналістичних угруповань задля порятунку великих міст". Також він мав публічно критикувати тих, хто покидав свої домівки та їхав за кордон.

Співмешканка агента ФБС надавала свої банківські рахунки для того, аби отримувати грошову винагороду.

"За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину Російської Федерації та його співмешканці в пособництві у діях, вчинених з метою захоплення державної влади (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, підозрюваних затримали в одному з населених пунктів Мукачівського району. Наразі їх взято під варту без права внесення застави.

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