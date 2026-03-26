Передчасний наступ Росії, "м'ясорубка" на Донбасі та понад 1200 ліквідованих окупантів: як ЗСУ тримають удар

Окупанти посилили тиск практично на всій лінії фронту. Не чекаючи середини весни, агресор форсував події та перейшов до активних штурмових дій. Противник застосовує нові тактичні підходи, масовано використовує авіацію та дрони, проте стикається із жорсткою відсіччю ЗСУ.

ТСН.ua зібрав головні подробиці з фронту.

Тактика «магніту» та інфільтрація: як воює ворог весною

Однією з найнебезпечніших тенденцій цього сезону стала відмова ворога від масованих бронетанкових атак на користь тактики інфільтрації. Головний сержант 54 ОМБр Максим Бутолін на позивний «Молот» розкрив шокувальні деталі того, як окупанти «просочуються» в глибину нашої оборони.

«З приходом весняної погоди підсох трохи ґрунт і дійсно активність ворога збільшилася в рази. Противник застосовує тактику малих вихідних груп, виточування, інфільтрації. Якщо з десяти військовослужбовців доходить один — у противника це вважається перемогою. Цей „вцілілий“ стає магнітом: своєю рацією та перемовинами він притягує інших, що створює проблеми всередині наших бойових порядків», — пояснює Бутолін.

Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов додав, що зараз ворог проводить масоване перегрупування, готуючись до ще більших масштабів, коли з’явиться «зеленка».

Донецький плацдарм: Покровськ під вогнем, успіх біля Костянтинівки

Найгарячішою точкою залишається Покровський напрямок, за даними Генштабу, на цьому напрямку за добу зупинено 44 штурмові дії. Окупанти активно підтягують резерви, формуючи групи по 15–20 осіб.

Військовослужбовець 25-ї бригади з позивним «Мучной» повідомляє про системну роботу ворожої авіації, яка використовує ФАБ-500 для знищення посадок уздовж траси Покровськ–Павлоград.

«По Гришиному ситуація просіла, населений пункт фактично відколовся, контроль нестабільний, а сіра зона розповзається у бік Новоолександрівки та Василівки. Ворог уже зайшов у фазу накопичення і розширення контролю», — зазначає «Мучной».

Водночас українські сили мають успіхи на Костянтинівському напрямку. За даними ISW та геолокаційними кадрами, зафіксовано просування ЗСУ в районі Костянтинівки, Іванопілля та Ступочок.

Проте ворог намагається «випалити» цей успіх: повітря забите розвіддронами типу «Молнія-2», ZALA та Supercam, які коригують вогонь артилерії по Іллінівці та самій Костянтинівці.

Лиманський та Слов’янський напрямки: Прорив окупантів

Ситуація на Лиманському напрямку загострилася до межі. За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські піхотні групи зуміли проникнути із Зарічного безпосередньо до околиць Лиману.

Генштаб підтверджує 6 атак у бік Дробишевого та Діброви. На Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили 8 спроб просування в районах Закітного та Різниківки.

«Коридор смерті» та 10 кілометрів пішки: як ЗСУ перемелюють весняний наступ РФ на Харківщині

Північ Харківщини та Куп’янський напрямок стали для російських окупантів справжньою пасткою. Попри сподівання на весняне потепління ворог стикнувся з новою реальністю сучасної війни — тотальним вогневим контролем Сил оборони, який унеможливлює використання бронетехніки на підступах до лінії зіткнення.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) та підтверджують бійці з передової, українські захисники настільки розширили так звану кілзону, що будь-яка спроба підвезти піхоту технікою закінчується миттєвою детонацією ще задовго до лінії атаки.

На Куп’янському напрямку ситуація залишається напруженою, але стабільною. За уточненою інформацією Генерального штабу ЗСУ, ворог чотири рази намагався атакувати у бік Нової Кругляківки, Курилівки та Платонівки. Усі атаки були відбиті з великими втратами для агресора.

Паралельно ворог намагається промацати оборону на Борівському напрямку. Тут окупанти застосовують тактику виснаження, постійно обстрілюючи позиції ЗСУ з артилерії, проте наземні штурми протягом останньої доби успіху не мали. Стійкість наших підрозділів дозволяє не лише утримувати рубежі, а й ефективно проводити контрбатарейну боротьбу.

На Сумщині тривають масовані обстріли — за добу зафіксовано понад 110 ударів, у Великописарівській громаді поранено двох мирних жителів.

Південний фронт у вогні: масовані авіаудари на Запоріжжі та штурми на Гуляйпільському напрямку

Ситуація на півдні України залишається стабільно важкою, адже ворог не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ у Запорізькій та Херсонській областях, поєднуючи наземні атаки з тотальним терором з повітря.

За офіційною оперативною інформацією Генерального штабу, лише на Гуляйпільському напрямку відбулося 17 масованих атак окупантів. Російські війська штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Оленокостянтинівка, а також намагалися прорватися в бік Залізничного та Мирного.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зі свого боку підтверджують складність боїв на цій ділянці: саме на Гуляйпільському напрямку зафіксовано незначне просування російських військ у районі Мирного. Проте загалом спроби противника атакувати у Запорізькій області експерти оцінюють як безрезультатні.

Економіка війни: рекордні втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу ліквідовано 1210 загарбників. Також ворог втратив:

1 танк та 4 бронемашини;

49 артилерійських систем;

Рекордні 2038 безпілотних літальних апаратів;

201 одиницю автомобільної техніки.

Загалом бойова активність ворога зросла в рази. Сили оборони продовжують системно нищити логістику та «очі» противника.