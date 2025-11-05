ТСН у соціальних мережах

Передчуття важкої зими: Кім натякнув, що росіяни змінили тактику

Миколаївську область атакували КАБами, FPV-дронами та “Шахедами”. Під ударами — промислові та критичні об’єкти. Жертв немає.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім повідомив, що протягом доби російська армія атакувала область FPV-дронами, керованими авіабомбами (КАБами) та “Шахедами”. Під ударами опинилися промислові та об’єкти критичної інфраструктури в Миколаєві та прикордонних громадах.

Про це Кім повідомив в ефірі “Новини.Live”.

“Були дрони, КАБи, були "шахеди". Різні об’єкти — промислові, критичної інфраструктури. У місті Миколаєві фіксували удари саме КАБами та шахедами. Останнім часом кількість атак дещо зросла — їх не було, і вони з’явилися”, — зазначив Кім.

За його словами, російські сили намагаються створити в інформаційному полі враження про нібито масове виробництво дронів і бомб.

“Серійне виробництво — це маячня. Якби воно справді було, атакували б не двома, а двадцятьма дронами. Це робиться, щоб люди хвилювалися”, — сказав очільник області.

Попри потужні удари, жертв немає, пожежу на місці атаки ліквідували, значних руйнувань не зафіксовано.

Кім зауважив, що ці обстріли можуть бути частиною підготовки ворога до зими — окупанти пристрілюються по критичних об’єктах, щоб ускладнити ситуацію з енергопостачанням узимку.

“Зима ще не почалася, а вже видно, що ворог прицілюється до об’єктів критичної інфраструктури. Ми це розуміємо і працюємо над тим, щоб посилити протидію разом із Повітряними силами. Очікуємо складну зиму і збільшення кількості обстрілів”, — наголосив Кім.

Нагадаємо, раніше росіяни вдарили по магазину у селі Миколаївка Дніпропетровської області. У момент атаки там було чимало людей. Одна з відвідувачок загинула на місці.

