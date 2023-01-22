Передмістя Києва в сухий сезон: американський військовий експерт назвав стратегічний інтерес окупантів

Битва за Бахмут на Донеччині – все ще найзапекліша, тому що становить для ворога стратегічний інтерес. Якщо він зробить прорив у цьому районі, наступними стануть Краматорськ та Слов'янськ, звідки вони, використовуючи артилерію, можуть прорватися у степ і піти на Київ.

Про це сказав військовий експерт із США Філіп Карбер, передають "Факти".

Карбер назвав наміри окупантів досить серйозною загрозою, оскільки там у ЗСУ немає значних оборонних позицій, а також великої річки аж до Запоріжжя чи Дніпра.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум та Конотопа є дуже швидкісний маршрут, який є прямою дорогою до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", – зазначив він.

Однак, за словами Карбера, подібний наступ вкрай малоймовірний раніше настання літа. Проте ризик залишається і навесні.

"Якщо ви запитаєте мене, я б поставив на те, що наприкінці літа вони можуть зважитися на своєрідну фінальну спробу взяття Києва, щоб повалити чинну владу", – зазначив аналітик.

Додамо, що за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Київ залишається головною мрією путінських фантазій.

На думку секретаря, Росія, імовірно, готується до нового наступу. Першою ознакою є підвищення активності інформаційних атак.

Водночас напередодні представник пресслужби ГУР Міноборони Андрій Юсов запевнив, що диктатор Олександр Лукашенко водить російського очільника Володимира Путіна за ніс. Тож, наразі загрози відкритого вторгнення з боку Білорусі на територію України немає.

В ISW заявили, що ймовірний наступ з Білорусі може розпочатись не раніше осені 2023-го.

Читайте також: