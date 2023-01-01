Передноворічний штурм Бахмута обернувся для окупантів новим “конвеєром смерті”: цифри втрат вражають

Росіяни втратили понад 170 людей вбитими та близько 200 пораненими.

У суботу, 31 грудня, на Бахмутському напрямку відбулося 23 бойових зіткнення з окупантами, які намагаються захопити місто. За оцінками українських військових, понад 170 росіян не дожили до нового року, ще близько 200 отримали поранення.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, усі атаки росіян були безуспішними.

“Вони не змогли прорвати нашу оборону вкотре, не змогли досягти жодних проміжних цілей", - сказав Череватий.

Однак він зауважив, що спроби захопити Бахмут росіяни не припинятимуть, щоб підтримувати міф про те, що “Путін ніколи не відступає”.

"Вони змушені продовжувати цей конвеєр смерті, постійно доставляючи на передній край мобілізованих, колишніх в'язнів і ПВК різного штибу", - сказав він.

Череватий зазначив, що у Росії ще є достатньо мобілізаційного ресурсу та старого радянського озброєння, щоб і далі продовжувати таку тактику. Змінити цю ситуацію можуть постачання Україні високоточних систем озброєнь, які дозволять відкинути окупантів від Бахмута.

Нагадаємо, Бахмут сьогодні є найгарячішою точкою фронту. ЗСУ завдають окупантам значних втрат, внаслідок чого росіяни змушені постійно оновлювати свої сили.

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