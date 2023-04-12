Передумови для протесту є: російський політолог про наслідки електронних повісток в РФ

На його думку, протестні настрої тільки-тільки починають назрівати, адже росіяни дуже бояться репресивної машини.

Утиски путінським режимом таких відомих для росіян людей, як Алла Пугачова або Лія Ахеджакова, вносить когнітивний дисонанс у сприйняття пересічних громадян РФ. На тлі цих подій у росіян прокидається призабутий страх бути репресованим.

Про це заявив у коментарі FREEДОМ Аббас Галлямов – російський політолог і колишній спічрайтер Путіна.

"Це все вносить той самий когнітивний дисонанс. Просто вплив виходить двоякого плану. З одного боку, звичайно ж, довіра до системи знижується внаслідок усіх цих речей. Людям загалом такі речі не подобаються. Але з іншого боку, вони починають боятися ще більше. Мовляв, якщо вже там Пугачову так можуть, то чого вже там із нами, простими смертними зроблять. Тож треба забитися у свій кут і мовчати. Якщо вимагатимуть, значить, підтакувати, ну, можливо, тоді пронесе, переживемо. Але, загалом, давній такий інстинкт виживання за часів репресій, він, звичайно, зараз у росіян прокидається", — сказав Галлямов.

За його словами, через страх перед мобілізацією значно впала кількість росіян, які вважають, що треба воювати проти України до переможного кінця.

"Тобто це така м’яка форма антивоєнних заяв про свою позицію порівняно з людьми, які підтримують війну. Адже питання, куди пропали попередні 300 тисяч мобілізованих, буде актуальним", – каже колишній спічрайтер Путіна.

Упевненості, що ситуація вибухне вже зараз, немає, адже росіяни бояться потужної репресивної машини, каже політолог. Проте сама мобілізація значно підриває лояльність населення до путінського режиму.

На його думку, зараз, після запровадження електронних повісток, вже призиватимуть трохи менш лояльних росіян або тих, хто зміг ухилитися раніше.

"Це (протестні настрої. – ред.) тільки-тільки починає назрівати. Хоча передумови для цього є", – підсумував експерт.

Нагадаємо, що Росія зрівняла електронні та паперові повістки. Відтепер росіянам у застосунки "Госуслуги" (аналог української "Дії" – Ред.) присилатимуть електронні повістки і каратимуть "ухилянтів".

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