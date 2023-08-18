Передвиборча компанія: військовий експерт пояснив, коли Україна може отримати F-16

Передавання Україні винищувачів F-16 пов’язано з передвиборчою компанією.

Про це в ефірі телемарафону повідомив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь

"Історія F-16 пов'язана абсолютно тісно з передвиборчою кампанією. Політтехнологі, які допомагають адміністрації чи команді Байдена, вони просто не радять втягуватися в цю історію до того, як Україна досягне успіху. Моя думка, якщо українські війська, наприклад, до завершення осінньої кампанії дійдуть до Криму, тоді Ф-16 нам дадуть максимально швидко, десь на початку 24-го року. Якщо ні, тоді буде відкладено аж до самих виборів, тобто десь вересень-жовтень 24-го року”, - розповів Михайло Самусь.

За його словами, винищувачі, можливо, дадуть у вересні.

“Наприклад, половину ескадрильї - 6 штук, але для того, щоб вони не брали участь в бойових діях. Чому це робиться? Синдром Афганістану. Оці погані історії нікому не треба. Зібють кілька F-16, потім Трамп виступить "що ви робите, витрачаєте гроші платників податків" і так далі. Тобто якщо це буде success story, тоді будуть швидко, якщо ні, то ні”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що ЗСУ прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака.

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