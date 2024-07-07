Передвісник найнебезпечнішої фази війни: AP проаналізувало останні заяви Путіна

Володимир Путін неодноразово звертався до ядерних погроз, щоб застерегти Захід від втручання у війну РФ проти України.

Президент-диктатор Росії Володимир Путін заявив, що йому не потрібна ядерна зброя для досягнення своїх цілей у війні проти України, але при цьому він наголосив, що Захід не повинен вважати, що Росія ніколи не застосує її.

Як пише Associated Press, ядерне послання Москви, яке пролунало в той час, коли союзники по НАТО роблять кроки на допомогу виснаженим українським військам, є передвісником того, що може стати найнебезпечнішою фазою у війні.

"Послання до НАТО від президента Володимира Путіна було простим і різким: не заходьте надто далеко, надаючи військову підтримку Україні, інакше ви ризикуєте конфліктом з Росією, який може швидко перетворитися на ядерний", - пише видання.

Також читайте Кожен третій росіянин схвалює ядерний удар по Україні — опитування

Москва провела навчання із застосуванням тактичної – або бойової – ядерної зброї на півдні Росії і в союзній Білорусі. На відео Міністерства оборони Росії були показані пускові установки "Іскандер", бойові літаки, здатні нести ядерну зброю, і ракети морського базування.

Кремль назвав ці навчання відповіддю на роздуми Заходу про розгортання військ НАТО в Україні і надання Києву можливості використовувати зброю більшої дальності для нанесення обмежених ударів по російській території.

"Покладення на ядерні загрози та сигнали є постійною тенденцією в діяльності Росії під час війни в Україні. Можливо, російське керівництво припускає, що на кону Україна більше, ніж НАТО, і ядерні загрози є одним із засобів сигналізації про його прагнення виграти війну в надії відлякати втручання Заходу", - сказала Хізер Вільямс, старший науковий співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Також читайте Ризик Третьої світової війни: чому про це знову заговорили та хто чи що може відвернути глобальну катастрофу

Від початку вторгнення 24 лютого 2022 року Путін неодноразово посилався на ядерну міць Росії, щоб перешкодити втручанню Заходу. Сполучені Штати та НАТО розкритикували брязкання ядерною зброєю, але заявили, що не бачать жодних змін у ядерній позиції Росії, які вимагали б відповіді.

Після перших невдач в Україні Путін заявив, що Москва готова використовувати "всі засоби", щоб захистити російську територію, посилюючи побоювання, що він може застосувати тактичну ядерну зброю, щоб зупинити просування Києва. Пізніше Путін пом’якшив свою риторику після того, як контрнаступ України 2023 року не досяг своїх цілей.

На тлі нещодавніх військових успіхів Росії диктатор заявив, що Москві не потрібна ядерна зброя для перемоги в Україні. Водночас він попередив, що удари Києва по російській території із застосуванням наданої Заходом зброї більшої дальності означатимуть серйозну ескалацію, оскільки в них будуть задіяні західні розвідники і військовослужбовці – те, що Захід заперечує.

У травні російські радіолокаційні станції були атаковані українськими безпілотниками. Один з них пошкодив радар на півдні Краснодарського краю, як свідчать супутникові знімки. Інший був націлений на аналогічний об'єкт на південному Уралі, приблизно за 1500 кілометрів на схід від кордону.

Обидва об'єкти є частиною російської системи раннього попередження про запуски міжконтинентальних балістичних ракет за тисячі кілометрів від кордону. Москва і Вашингтон покладаються на такі системи для відстеження запусків один одного.

Разом з попередніми українськими нальотами на російські бази ядерних бомбардувальників, удари по радарах можуть бути кваліфіковані як тригери для застосування атомної зброї відповідно до ядерної доктрини Москви.

Російські "яструби" закликали Кремль до рішучої відповіді. На червневому форумі в Санкт-Петербурзі пов'язаний з Кремлем експерт з питань зовнішньої політики Сергій Караганов закликав Путіна "націлити ядерний пістолет на наших західних супротивників", щоб досягти перемоги в Україні.

Також читайте Білоруський опозиціонер зробив несподівану заяву про ядерну зброю Лукашенка

Путін відреагував обережно, заявивши, що не бачить загроз безпеці, які б виправдовували використання російського ядерного арсеналу. Водночас він зазначив, що Москва обмірковує зміни у своїй ядерній доктрині.

Від початку війни "яструби" наполягають на перегляді доктрини, згідно з якою Москва може застосувати ядерну зброю у відповідь на ядерний удар або напад із застосуванням звичайних озброєнь, що загрожує "самому існуванню" російської держави. Деякі з них стверджують, що цей поріг є занадто високим, залишаючи у Заходу враження, що Кремль ніколи не торкнеться свого ядерного арсеналу.

Після того, як Захід дозволив Україні завдати удару по російській території, Путін пригрозив у відповідь надати зброю супротивникам Заходу в усьому світі. Він підкреслив це в червні, підписавши пакт про взаємну оборону з Північною Кореєю, давши зрозуміти, що Москва може почати поставки зброї Пхеньяну.

Він також заявив, що Москва почне виробництво ракет середньої дальності, заборонених пактом часів Холодної війни, який Вашингтон і Москва розірвали у 2019 році. Кремль не сказав, де Москва може розмістити нову зброю, заборонену Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності 1987 року, який забороняє ракети наземного базування з дальністю польоту від 500 до 5500 кілометрів. Такі ракети з ядерним зарядом вважаються особливо дестабілізуючими, оскільки вони можуть досягати цілей швидше, ніж МБР, практично не залишаючи часу для осіб, які приймають рішення, і підвищуючи ймовірність глобальної ядерної війни через помилкове попередження про запуск.

Також читайте Чи застосує Путін тактичну ядерну зброю на фронті: Буданов оцінив загрозу

Деякі російські військові експерти заявили, що Москва може оголосити безпольотну зону над Чорним морем, щоб обмежити польоти американських розвідувальних літаків, які допомагають Україні завдавати ударів по цілях в Росії. Наприкінці червня Міністерство оборони погрожувало вжити невизначених заходів проти американських безпілотників.

Можливі кроки ескалації можуть включати кібератаки на американську та європейську інфраструктуру, удари звичайними озброєннями по західних військах, якщо такі будуть перекинуті в Україну, а також атаки на центри військового постачання Києва на території країн-членів НАТО. За словами експертів, американські військові бази також можуть стати мішенню.

Крім того, Росія може погрожувати ядерними ударами по об'єктах НАТО в Європі, щоб "протверезити ворога і змусити його сісти за стіл переговорів".

Нагадаємо, у Міноборони Білорусі пригрозили тактичною ядерною зброєю.

Читайте також провідні новини дня: