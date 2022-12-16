"Передвісники" великого наступу: британський генерал пояснив, що можуть означати останні ракетні атаки РФ

Останні ракетні атаки Росії по Україні можуть бути "передвісниками" великого російського наступу.

Про це заявив колишній заступник верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Річард Ширрефф, посилаючись на дані розвідок, пише Sky News.

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За його словами, російські обстріли були продовженням масованих ударів, які відбулися в жовтні. Ракетним терором окупанти хочуть зламати моральний дух українців.

"Це формує поле бою так, як це описують військові. Руйнування міст і селищ - удар по моральному духу цивільного населення. Це значною мірою продовження того, що відбувається приблизно від жовтня. Понад 1000 ракет було запущено по Україні саме з цією метою від жовтня. Я думаю, що різниця полягає в тому, що досі це було розроблено, щоб зламати моральний дух цивільного населення, чого він не зробить, поки росіяни гальмують", - сказав британський генерал.

Також він зауважив, що росіяни "зачищають" лінії фронту та мобілізують значну кількість цивільних протягом останніх тижнів. Що також може свідчити про підготовку до повторної атаки.

16 грудня Росія обстріляла Україну ракетами

Росія від 10 жовтня здійснює масовані атаки по мирних містах України. Так, вранці 16 грудня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Через це в багатьох населених пунктах зникло електропостачання, тепло й вода. Станом на вечір у регіонах повертається світло та вода. Окрім того, відомо про двох загиблих у Кривому Розі - це молоде подружжя.

За даними речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, по Україні було випущено понад 60 ракет. Ворожа авіація запускала ракети Х-555 і Х-101 з літаків Ту-95, також били "Калібрами" з Чорного моря і ще запускали ракети С-300.

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