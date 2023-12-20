"Переформатоваємо завдання": в ЗСУ описали ситуацію на Авдіївському напрямку

Військовим завжди хочеться якомога більшої кількості боєприпасів, але зараз "обходимося тим, що є", повідомив Штупун.

Російські окупанти на Авдіївському напрямку продовжують тиснути на українських військових, зазнаючи втрат і формуючи зведені роти з частково розбитих підрозділів. Водночас бійцям ЗСУ хочеться мати більше боєприпасів, але вони "обходяться тим, що є".

Про це речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив у ефірі телемарафону ввечері 20 грудня.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Штупун озвучив втрати російських окупантів на Авдіївському напрямку.

"Якщо брати з 10 жовтня, коли ворог активізувався, то він просунувся в деяких місцях на півтора-два кілометри. Але це йому дуже дорого коштувало: за трохи більше ніж два місяці тільки на Донеччині в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог втратив майже 25 тисяч осіб мертвими та пораненими. Знищено близько 200 танків і понад 400 інших бронемашин. І 80% від цих цифр – це саме Авдіївський напрямок", – розповів спікер Сил оборони.

Він також зазначив, що ворог має перевагу в кількості військових. Серед них є досить добре навчені та екіпіровані підрозділи, "які вміють робити свою роботу". Водночас ворог змушений робити з частково розбитих підрозділів якісь зведені роти або батальйони, і також кидає їх уперед.

Штупун відповів на запитання, чи достатньо в українських військових боєприпасів, щоб стримувати ворога.

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Ситуація з боєприпасами на Авдіївському напрямку

"Ну військовому завжди хочеться, щоб боєприпасів було багато, але обходимося тим, що є, переформатоваємо якісь свої завдання, працюємо більш ефективно, більш точно. Наприклад, вчора ворог втратив чотири танки, САУ 2с5 "Гіацинт-С" і 13 бойових броньованих машин – це така досить рідкісна і дорога машина БТР-82", – розповів представник ЗСУ.

Він також поінформував, що на Авдіївському напрямку та й узагалі по лінії зіткнення фіксується, що російські загарбники внаслідок ігнорування санітарних норм почали хворіти. Так, у деяких ворожих підрозділах на Донеччині є епідемія педикульозу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ворог на Авдіївку наступає цілими поселеннями. Стримати поки є чим! Репортаж ТСН Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом 19 грудня на Авдіївському напрямку українські війська відбили 26 атак ворога східніше від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак – південніше від Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Зауважимо, українські артилеристи практично цілодобово працюють на Авдіївському напрямку через постійні штурми окупантів. Зараз артилеристам бракує снарядів по всій лінії фронту.

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