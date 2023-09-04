Перегнав до України вертоліт Мі-8: російський льотчик вперше заговорив та звернувся до громадян РФ

Російського льотчика, який перегнав до України вертоліт Мі-8 звати Максим Кузьмінов. Він розповів, що вчинив так, оскільки вважає війну проти України геноцидом та не схвалює дій своїх співгромадян.

Про це йдеться у документальному фільмі "Збиті льотчики росії".

Українська розвідка провела успішну спецоперацію під кодовою назвою "Синиця", під час якого російський льотчик перегнав до України вертоліт Мі-8АМТШ.

Льотчика звати Максим Кузьмінов, йому 28 років. Його військове звання капітан, служив він командиром гелікоптера у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації держави-агресора ― в/ч 13984 із пунктом постійної дислокації у Приморському краї РФ.

Кузьмінов розповів, що він зв'язався з військовою розвідкою України та описав свою ситуацію. Йому запропонували гарантії безпеки, грошову компенсацію та нові документи. Спецоперація була засекреченою, завдяки чому йому вдалось успішно перелетіти на територію України та приземлитись.

"Я зрозумів, що перебуваю поруч із кордоном, тобто я передав своє місцезнаходження. Перелетів на гранично малій висоті у режимі радіомовчання. Ніхто не знав, що зі мною. Мабуть, днів 3-4 ніхто не розумів, що сталося. Перелетів успішно, приземлився", ― сказав російський пілот.

Російський вертоліт Мі-8, який перегнали до України

Російський офіцер заявив, що він вирішив здатися, оскільки не підтримував війну проти України і вважав такі дії геноцидом.

"Те, що зараз відбувається ― це просто геноцид українського народу: як українського, так і російського. Основа мого вчинку у тому, щоб не спряти цим злочинам. Я прекрасно знаю, чим це закінчиться: Україна однозначно переможе у цій війні просто тому, що народ дуже згуртувався. Увесь світ допомагає, тому що розуміє, що передусім треба цінувати людське життя", - сказав він.

Кузьмінов також звертається до своїх інших колег, щоб вони вчиняли так само, як і він.

"Ви аніскільки не пошкодуєте. Ви просто відкриєте для себе світ барв. І запам'ятайте: ви просто багато чого не знаєте, ви не бачили, як живуть інші люди. Коли ви дійсно щось відкриєте, то свою думку зміните докорінно", - сказав росіянин.

Нагадаємо, ГУР вперше показало російського пілота, який викрав Мі-8 і перейшов на бік України.

Читайте також: