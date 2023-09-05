Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Перегнав російський вертоліт до України: пілот з РФ може вступити до лав ЗСУ та отримати громадянство

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
444
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Перегнав російський вертоліт до України: пілот з РФ може вступити до лав ЗСУ та отримати громадянство

Російський льотчик Максим Кузьмінов / Фото: скриншот з відео

Уряд нашої держави пообіцяв йому та його родині безпеку, виплати та нові документи.

Російський пілот Максим Кузьмінов, який провів спецоперацію та перегнав вертоліт Мі-8 з Росії до України, розглядає можливість приєднатися до ЗСУ.

Про це російський військовий заявив на закритій пресконференції в Києві.

"Максим зараз – вільна людина у вільній країні. Наскільки відомо, є розмірковування про намір долучитися до сектора безпеки й оборони України й далі протидіяти російській військовій агресії на цій війні", – зазначив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Сам російський військовий підтвердив, що хотів би приєднатися до української армії.

"Надалі хочу пов'язати життя з авіацією. Надійшла пропозиція залишитися тут, я розгляну", – зазначив російський пілот.

Він також додав, що уряд нашої держави пообіцяв йому та його родині безпеку, виплати та нові документи. Сам же пілот хоче набути українського громадянства.

Нагадаємо, що Зеленський побував на Бахмутському напрямку та нагородив військових.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
444
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація