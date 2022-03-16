Переговори Зеленського і Путіна можуть відбутися вже найближчими днями - Подоляк

Переговори Зеленського і Путіна можуть відбутися вже найближчими днями - Подоляк

Команди обох країн працюють над документом, який президенти зможуть обговорити та підписати.

Прямі переговори між президентом України Володимиром Зеленським та президентом країни-окупанта Володимиром Путіним можуть відбутися вже найближчими днями.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю американській медіакомпанії PBS.

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За його словами, єдиним варіантом припинення війни є прямі переговори між двома президентами. Саме над цим працюють обидві команди в рамках нинішніх переговорів.

"Ми працюємо над документами, які президенти зможуть обговорити та підписати", — зазначив Подоляк.

За словами радника керівника ОП, це відбудеться вже найближчим часом, адже "це єдиний спосіб закінчити цю війну".

"Ми маємо велику впевненість у тому, що найближчими днями буде досягнуто припинення вогню", — підкреслив Подоляк.

Росія вже використала всі свої ресурси, які планувала залучити в цій війні. У Кремля немає резервів та системи постачання для продовження активних дій.

"Вони планували ввести свої війська, захопити якнайбільше території за три дні, влаштувавши бліцкриг. Вони цього не зробили й не зроблять. Вони застрягли з боями на своїх нинішніх позиціях і не мають жодних шансів просунутися далі на українську територію", — розповідає Подоляк.

Ще на початку переговорів Росія висувала ультиматуми і покладалася на пропаганду та дезінформація, яка діяла протягом восьми років. Але коли це не спрацювало, вони частково відійшли від своїх позицій.

"Усе це стало для них тривожним сигналом, і їхня позиція значно пом'якшилася", — зазначив Подоляк.

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