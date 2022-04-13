"Переговори були плідними": Зеленський розповів про візит президентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії до Києва

В Київ прибули президенти чотирьох держав – друзів України.

Сьогодні, 13 квітня, був корисний день для нашої держави, для нашого захисту від російського нападу.

Про це під час звернення до українського народу повідомив Володимир Зеленський.

"В Київ прибули президенти чотирьох держав – друзів України. Тих, хто допомагає нам від перших днів. Хто не вагався – чи давати нам зброю. Хто не сумнівався – чи вводити санкції. І хто зараз на рівні Європейського Союзу просуває більш жорсткий санкційний пакет проти Російської Федерації. Польща, Литва, Латвія, Естонія. Був дуже радий зустрітися з президентами сьогодні. Переговори були плідними", - розповів Зеленський.

Він додав: "Важливо, що президенти відвідали Бородянку в Київській області, де на власні очі побачили, що наробили окупанти. Для президентів – це ще один аргумент, щоб жорсткіше наполягати на реально відчутних санкціях проти Росії".

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що бачив по телебаченню руйнування в Україні внаслідок війни, але коли побачив усе на власні очі, то йому було складно в це повірити.

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