Переговори між РФ та Україною: Волкер назвав дві умови, за яких вони можуть відбутися

Експредставник Держдепартаменту США Курт Волкер, пояснив, за яких умов можуть відбутися переговори між Москвою і Києвом.

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер наголосив, що мирні переговори між Україною та Росією зараз неможливі, бо саме Кремль не хоче йього. Волкер звернувся до тих, хто каже, що Україні треба вести переговори: "з ким ви збираєтеся вести переговори?".

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Курт Волкер також розповів, що могло б змінити позицію Росії щодо переговорів з Україною.

"Путін зацікавлений у тому, щоб знищити Україну, захопити її. Він зробив свою політичну ставку на це. Що могло б змінити орієнтацію Росії, так це, по-перше, зміна Володимира Путіна на іншого лідера. А по-друге, якщо росіяни зазнають поразки і для Росії стане зрозуміло, що вони не можуть продовжувати війну, тоді для них з'явиться можливість прийти до якогось переговорного врегулювання, остаточного виведення військ і формування мирного кордону. Але до того часу я не бачу, про що можна вести переговори, поки Росія не хоче цього робити", - резюмував він.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов розповів, чи є сенс мирних переговорів з Росією.

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