Переговори між Україною та РФ: Зеленський сказав, хто ще має брати участь

Після розмови з очільником США Дональдом Трампом слід перейти до якогось формату розмови з росіянами. За столом переговорів має бути Україна, США, Росія, а також - Євросоюз.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю AP.

Як зазначив лідер, у першій телефонній розмові з Трампом під час президентської кампанії вони домовилися, що якщо Трамп переможе, вони зустрінуться, щоб обговорити кроки, необхідні для припинення війни. Але запланований візит спецпредставника Трампа в Україну Кіта Келлога було відкладено "з юридичних причин". Після цього було раптове заморожування іноземної допомоги, яке фактично змусило українські організації зупинити проєкти.

Україні важливо передовсім провести зустріч з Трампом. За словами Зеленського, це те, чого хочуть усі в Європі.

"Після розмови з Трампом нам слід перейти до якогось формату розмови з росіянами. І я хотів би бачити за столом переговорів Сполучені Штати Америки, Україну та росіян. ... І, чесно кажучи, голос Євросоюзу теж має бути там. Я думаю, що це було б справедливо, ефективно. Але як це вийде? Я не знаю", - констатував Зеленський.

Він також застеріг від дозволу Путіну взяти "контроль" над війною. Вочевидь, це натяк на неодноразові погрози ескалації з боку Росії за правління президента Джо Байдена.

Нагадаємо, раніше президент зазначив: Якщо президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче примусити диктатора-президента РФ Володимира Путіна прийти до миру, то в очільника Білого дому це вдасться.

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