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Переговори про членство України в ЄС можуть початися цього року: названо умову

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Переговори про членство України в ЄС можуть початися цього року: названо умову

Україна може прешвидчити початок переговорів про членство в ЄС

Це питання можуть обговорювати на грудневому саміті Європейської Ради.

Початок переговорів щодо членства України в ЄС можуть розпочатися вже під час грудневої зустрічі Європейської Ради.

Про це під час пресконференції у Брюсселі заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола, пише Укрінформ.

Як зазначається, Україна, якщо виконає завчасно всі критерії, які передбачають вступ до ЄС, може розраховувати на те, що переговори щодо членства можуть початися вже в грудні цього року. Але статися це може тільки у разі, якщо наша держави виконає всі критерії, необхідні для приєднання до Євросоюза.

Нагадаємо, що ЄС може направити до України миротворців для гарантування безпеки.

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