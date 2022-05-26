Переговори про заборону на імпорт нафти з РФ зайшли в глухий кут - NYT

Переговори про заборону на імпорт нафти з РФ зайшли в глухий кут - NYT

Запровадити заборону імпорту російської нафти до Євросоюзу цілком реально, попри опір кількох країн, зокрема Угорщини.

Заборона імпорту нафти цілком досяжна впродовж найближчих днів, але є певні проблеми.

Про це пише The New York Times.

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“Сподівання на те, що протистояння між Угорщиною та іншими 26 членами ЄС може бути подолано на саміті у Брюсселі 30-31 травня, згасають, - зазначає видання. - Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, схоже, насолоджуючись своїм становищем головного спойлера ЄС, попросив на початку цього тижня не обговорювати запропоноване ембарго, оскільки проблеми його країни не наблизилися до розв’язання”.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу прем'єр Нідерландів Марк Рютте скептично поставився до того, що тупикова ситуація з Угорщиною вирішиться наступного тижня.

За даними видання Bloomberg, Єврокомісія розглядає варіант виплати компенсації Угорщині за підтримку ембарго на постачання російської нафти і шостого пакета санкцій в цілому.

Міністр закордонних Угорщини Петер Сійярто заявив, що для відмови від нафти з Росії, країні потрібно інвестувати 700-750 млн євро. ЄС готовий профінансувати для Угорщини модернізацію та покращення нафтопроводів, щоб країна підтримала ембарго на російську нафту.

Тим часом Білий дім розглядає заборону ведення справ із компаніями зі США та країн-партнерів для іноземних покупців російської нафти, які не дотримуються обмежень. Від іноземних компаній можуть вимагати плату за російську нафту за цінами, нижчими від ринкових. Хто купуватиме нафту дорожче, ризикує потрапити під санкції США.

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