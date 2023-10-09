Переговори України з Росією – Кулеба назвав важливу умову

Дмитро Кулеба пояснив, коли Україна може сісти за стіл переговорів з РФ.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що виведення російських військ з території України може стати умовою для початку переговорів між країнами.

Про це він розповів в інтерв'ю Forbes.

"Якщо я побачу принаймні початок цього виведення та переконаюся, що це реальне виведення, а не декорація, зрозумію – вони налаштовані на переговори", - зазначив він.

Проте, міністр зауважив, що такі дії РФ не означатимуть автоматичної згоди України на переговори. Адже Росія занадто часто "дурила українців, європейців, американців, щоб можна було їй повірити з першого слова чи кроку".

Дмитро Кулеба також пригадав фразу міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яку вона сказала на неформальній зустрічі глав МЗС країн ЄС 2 жовтня у Києві: "Майбутнє України – у Європейському Союзі. У нашій спільності свободи. І скоро вона простягатиметься від Лісабона до Луганська".

"Для дипломатів ця фраза звучить не просто красиво, а з подвійним змістом. Раніше вона звучала: "Європа від Лісабона до Владивостока", - зазначив міністр.

Дмитро Кулеба підкреслив, що поки український прикордонник не повернеться на останній прикордонний пункт на сході України або на острові Тузла, мови про переговори між Україною та РФ бути не може.

"Мій меседж до тих, хто наважиться запропонувати якісь територіальні поступки – навіть не думайте про це. Якщо хтось наважиться зі мною про таке говорити, у нас буде неприємна розмова", - резюмував очільник МЗМ Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, експрезидент Росії Дмитро Медведєв несподівано згадав про можливість переговорного процесу як інструменту закінчення війни.

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