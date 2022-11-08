"Переговори" – визнання ультиматумів Кремля: Подоляк пояснив, що насправді означають заклики до дипломатії з РФ

Перемовини із Росією та припинення вогню для України означатиме лише визнання ультиматумів Москви.

Про це недвозначно сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Припинення вогню" – зупинка українського контрнаступу, надання Росії часу відновити ресурси. "Переговори" – визнання ультиматумів Кремля. "Дипломатичне врегулювання" – умиротворення агресора, втрата територій. Може, годі грати в цю словесну гру?", – написав Подрляк у Twitter.

Чесний дипломатичний словник:



«Припинення вогню» – зупинка українського контрнаступу, надання Росії часу відновити ресурси.



«Переговори» – визнання ультиматумів Кремля.



«Дипломатичне врегулювання» – умиротворення агресора, втрата територій.



Може, годі грати в цю словесну гру? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 8, 2022

Захід та підтримка України: що відомо

Нагадаємо, 8 листопада у США обирають наступний склад Конгресу на проміжних виборах. Експосол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст прогнозує, що підтримка України не зміниться , незважаючи на зростання числа республіканців у Конгресі.

Тим часом США підтвердили контакти з Кремлем через російські ядерні погрози.

РФ не хоче ніяких мирних переговорів, що відповідали б принципам Статуту ООН й міжнародного права. У відповідь ця країна робить все навпаки щодо переговорів та продовжує вбивати мирних українських жителів, про що заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

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