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"Переговори" – визнання ультиматумів Кремля: Подоляк пояснив, що насправді означають заклики до дипломатії з РФ

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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"Переговори" – визнання ультиматумів Кремля: Подоляк пояснив, що насправді означають заклики до дипломатії з РФ

Радник голови Офісу президента розтлумачив так званий дипломатичний словник деяких західних політиків.

Перемовини із Росією та припинення вогню для України означатиме лише визнання ультиматумів Москви.

Про це недвозначно сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Припинення вогню" – зупинка українського контрнаступу, надання Росії часу відновити ресурси. "Переговори" – визнання ультиматумів Кремля. "Дипломатичне врегулювання" – умиротворення агресора, втрата територій. Може, годі грати в цю словесну гру?", – написав Подрляк у Twitter.

Захід та підтримка України: що відомо

Нагадаємо, 8 листопада у США обирають наступний склад Конгресу на проміжних виборах. Експосол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст прогнозує, що підтримка України не зміниться , незважаючи на зростання числа республіканців у Конгресі.

Тим часом США підтвердили контакти з Кремлем через російські ядерні погрози.

РФ не хоче ніяких мирних переговорів, що відповідали б принципам Статуту ООН й міжнародного права. У відповідь ця країна робить все навпаки щодо переговорів та продовжує вбивати мирних українських жителів, про що заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

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Дата публікації
Перегляди
1286
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