Переговори з Путіним щодо завершення війни в Україні поки що неможливі — МЗС Німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що наразі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні є неможливими. На її думку, потрібно робити все, щоб "Україна змогла перемогти у цій війні".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Хотілося б, щоб ми домовилися. Але наразі йдеться не про те, чого ми хочемо, а про те, що треба реально дивитися на речі", - сказала Бербок, відповівши на запитання про те, чи можливі зараз переговори з Путіним.

Водночас Берлін робить усе можливе, щоб зупинити війну РФ проти України дипломатичним шляхом, зазначила вона.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатмся вже у 2023 році.