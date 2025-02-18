Переговори з РФ не дадуть результату: розвідка дізналась, чого насправді хоче Путін

Кремлівський диктатор упевнений у перемозі Росії та сподівається виснажити Україну і Європу. Втрати окупаційної армії не змусять його зупинити війну.

За даними західних розвідок, президент Росії Володимир Путін, як і раніше, вважає, що зрештою зможе окупувати всю Україну.

Про це пише NBC News з посиланням на анонімні джерела в західній розвідці та Конгресі США.

У статті йдеться, що за даними розвідок США та їхніх близьких союзників, Путін, як і раніше, хоче захопити всю Україну.

"У нас немає жодних розвідданих, що Путін зараз зацікавлений у реальній мирній угоді", – заявив один із чиновників Конгресу.

У вівторок, 18 лютого, в Саудівській Аравії відбулися переговори між представниками США та Росії. Але всі джерела видання одноголосно заявляють, що за наявними даними, Путін досі вірить, що йому вистачить ресурсів, щоб виснажити Україну та Європу і зрештою окупувати всю територію сусідньої держави, яку зараз контролює Київ.

"Він думає, що перемагає", – заявив один із представників європейської розвідки, додавши, що втрати російської армії на фронті не змусять Путіна відмовитися від своїх імперських планів.

Однак співрозмовники видання не виключають, що Путін може навіть підписати якусь угоду про припинення вогню або навіть більшу мирну угоду. Однак це буде лише імітація мирних намірів, оскільки за фактом кремлівський диктатор використає цей перепочинок для відновлення втрат і переозброєння своєї армії загарбників.

Джерела повідомили, що серед офіційних осіб США та Європи доволі багато скептиків, які сумніваються, що Путін піде на поступки і підпише реальний, міцний мирний договір. Однак є думка, що йому потрібні переговори, щоб з'ясувати, які поступки він може отримати від Заходу, а також спробувати повернутися на світову політичну та економічну арену.

За словами представників розвідки, Путін не планує виводити свої війська з України. Крім того, він тепер почувається впевненіше після нещодавніх коментарів членів команди Трампа, що США не розглядають членство України в НАТО як реалістичний результат урегулювання шляхом переговорів.

"Його цілі залишаються максималістськими", – заявив один із представників західної розвідки, додавши, що Путін зберігає імперські амбіції щодо всієї України.

Нагадаємо, США та Росія відхилили пропозицію Саудівської Аравії запросити Зеленського на зустріч у Ер-Ріяді. Тепер перед Україною може постати складний вибір – погодитися на погану угоду або протистояти загарбницьким планам Кремля без підтримки Білого дому.

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