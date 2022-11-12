Переговори з Росією: ключова умова та базові позиції України - Офіс президента

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, якими є базові позиції України у можливих переговорах з Росією і яку умову вона повинна виконати для їх початку.

Про це він говорив в ефірі інформаційного телемарафону.

Пололяк нагадав, що для початку переговорного процесу з РФ ключовою умовою залишається виведення російських військ з території України.

“Виводите, стаєте там десь у віддалі від кордону і тоді ми починаємо розмову. Тоді це буде переговорний процес і абсолютно точно ми будемо про щось з вами розмовляти”, - зазначив радник голови ОП.

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Базовими переговорними позиціями України є отримання компенсацій за завдані війною збитки та обговорення питання покарання військових злочинців РФ. Все інше, за його словами, не може бути предметом переговорів.

"Все, про що говорить Росія, - це не про переговори. Це скавчання людей, які розуміють, що програють, що виглядають нікчемно, але хочуть отримати або оперативну паузу, або все ж таки якось затриматися десь на окупованих територіях і сказати, що вони вже їхні, та запропонувати зафіксувати це... Ну це ж не перемовини - це ж ультиматум, а навіщо нам сьогодні з росіянами говорити на мові ультиматуму російського, якщо у нас є свій абсолютно ідеальний ультиматум - Збройні сили України", - підкреслив він.

Нагадаємо, США чекають від Росії чітких сигналів про готовність до серйозних переговорів для встановлення миру в Україні. Водночас Вашингтон не тисне на Київ щодо перемовин.

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