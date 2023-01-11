Переговори з Росією нереальні, її треба перемогти на полі бою – генерал США

Колишній командувач американськими військами в Європі генерал Бен Годжес зазначив, що росіяни не здалися та не змінили своїх планів щодо війни проти України, тому переговори з країною-агресоркою не мають сенсу, війну треба закінчити на полю бою.

Про це він розповів в інтерв'ю "24 Каналу".

"Росіяни не здалися. Ба більше, не змінили своїх стратегічних планів та максималістичних цілей. Тому, як на мене, ідея про якісь переговори з Росією є зараз нереальною. Росію просто треба перемогти на полі бою. Захід повинен і далі працювати разом і надсилати до України все те, що ми обіцяли. Також не можна знімати санкції", - сказав Ходжес.

Годжес також зазначив, що єдиний варіант, у якому Кремль зможе досягнути успіху у війні з Україною – це розтягнути її. Москва сподівається, що у такому випадку Захід почне втрачати бажання допомагати Україні й буде тиснути, щоб українська влада почала перемовини.

Американський генерал також наголосив, що Росія і надалі завдаватиме ударів по українській інфраструктурі, наскільки їм вистачить ракет,

Нагадаємо, Бен Годжес вважає, що Росія може найближчими тижнями оголосити нову хвилю мобілізації, аби поповнити кадри для війни в Україні. Годжес переконаний, що Москва хоче використати "мобіків", щоб затягнути бойові дії.

Переговори Росії та України

Президент України Володимир Зеленський під час саміту G20 назвав умови миру з агресоркою Росією. Зокрема, РФ повинна вивести свої війська з української території та заплатити за завдану шкоду.

У Міністерстві закордонних справ Туреччини повідомили, що підтримують "формулу миру", яку запропонував президент України Володимир Зеленський в листопаді 2022 року.

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