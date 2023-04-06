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Переговори з Росією щодо деокупації Криму: в ОП повідомили, хто прийме важливе рішення

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Переговори з Росією щодо деокупації Криму: в ОП повідомили, хто прийме важливе рішення

Фото: unsplash.com

Україна готова обговорити майбутнє Криму, коли наша держава досягне межі окупованого РФ півострова. Проте орієнтуватися передусім потрібно на рішення президента Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський вирішить, чи треба йти на переговори з Росією щодо деокупації Криму.

Про це в коментарі LIGA.net повідомив прессекретар президента Сергй Никифоров.

Так, прессекретар прокоментував заяви заступника глави Офісу президента Андрія Сибіги, який повідомив, що Київ може вийти на перемовини з РФ щодо Криму, коли українські війська досягнуть межі півострова.

За словами Никифорова, орієнтуватися щодо таких повідомлень треба на главу держави.

"У цьому питанні слід орієнтуватися передусім на слова президента України – верховного головнокомандувача", — заявив речник Зеленського.

Нагадаємо, що українське керівництво на тлі підготовки контрнаступу Збройних сил України робить сміливі прогнози щодо звільнення окупованих територій і завершення війни.

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Дата публікації
Перегляди
221
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