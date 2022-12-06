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Переговори з Україною та ймовірність другої хвилі мобілізації – у Кремлі зробили нову заяву

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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Переговори з Україною та ймовірність другої хвилі мобілізації – у Кремлі зробили нову заяву

Фото: Getty Images

Відповідні заяви зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков у вівторок, 6 грудня, заявив, що у Кремлі поки що не бачать перспектив переговорів з Україною до виконання завдань "спеціальної воєнної операції".   

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

"Те, що результатом того, що відбувається, має стати справедливий і довгостроковий мир, з цим можна погодитися. Але щодо перспектив якихось переговорів, то ми їх не бачимо зараз", - заявив Пєсков.

Щодо питання про другу хвилю мобілізації в РФ, прессекретар Путіна закликав "орієнтуватися на офіційні заяви Міністерства оборони та президента РФ". За його словами, останнім часом у питанні мобілізації "з'являється дуже багато провокаційних повідомлень". 

Що кажуть про переговори Росії та України

Раніше в Білому домі заявили, що адміністрація президента США не веде непублічних переговорів з Росією щодо України. 

У МЗС України пояснили, що заявами про переговори Росія намагається виграти час – вона може перегрупуватися і з новими силами повторно атакувати Україну.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія не хоче мирних переговорів з Україною. Адже після того, як президент Володимира Зеленського озвучив "формулу миру", Путін лише посилив терор та обстріли України.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк у річницю підписання Будапештського меморандуму розповів, що Україна готова надати Росії гарантії безпеки. Договір можна підписати в Будапешті.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4187
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