Переговори з Україною та ймовірність другої хвилі мобілізації – у Кремлі зробили нову заяву

Прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков у вівторок, 6 грудня, заявив, що у Кремлі поки що не бачать перспектив переговорів з Україною до виконання завдань "спеціальної воєнної операції".

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

"Те, що результатом того, що відбувається, має стати справедливий і довгостроковий мир, з цим можна погодитися. Але щодо перспектив якихось переговорів, то ми їх не бачимо зараз", - заявив Пєсков.

Щодо питання про другу хвилю мобілізації в РФ, прессекретар Путіна закликав "орієнтуватися на офіційні заяви Міністерства оборони та президента РФ". За його словами, останнім часом у питанні мобілізації "з'являється дуже багато провокаційних повідомлень".

Що кажуть про переговори Росії та України

Раніше в Білому домі заявили, що адміністрація президента США не веде непублічних переговорів з Росією щодо України.

У МЗС України пояснили, що заявами про переговори Росія намагається виграти час – вона може перегрупуватися і з новими силами повторно атакувати Україну.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія не хоче мирних переговорів з Україною. Адже після того, як президент Володимира Зеленського озвучив "формулу миру", Путін лише посилив терор та обстріли України.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк у річницю підписання Будапештського меморандуму розповів, що Україна готова надати Росії гарантії безпеки. Договір можна підписати в Будапешті.

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