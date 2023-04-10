Переговорна кабіна Путіна: кого так сильно боїться кремлівський диктатор

Для Путіна в кожне відрядження ФСОшники возять переговорну кабіну, яка начебто дозволяє йому “уникати прослушки”.

Про це в ефірі телеканалу FREEDOM розповів ексдепутат Держдуми РФ, опозиціонер, полковник ФСБ Росії у відставці Геннадій Гудков.

Як повідомив колишній капітан ФСО Гліб Каракулов у ексклюзивному інтерв’ю “Центру досьє”, переговорна кабіна має вигляд кубу, висотою у 2,5 метри. Всередині є робоче місце з телефоном, по якому можна “спокійно” говорити. Схожі кабінети є у Путіна і в інших містах.

“Три однакових кабінети — це для того, щоб плутати сліди серед своїх. Найбільше він боїться свого найближчого оточення. Йому не такий страшний народ, адже він продавлюється армією в 1,2 млн людей. Еліта, яка поруч із ним перебуває, все бачить. Він розуміє, що її не обдуриш, не розповіси казки про те, що вони воюють з усім НАТО тощо. Вони чудово розуміють ситуацію і зараз його ще терплять, бо, по-перше, не знають, який може бути вихід, по-друге, вони, можливо, сподіваються, що все якось “розсмокчеться”. Поки що вони, може, не до кінця переконані, що втрачено абсолютно все. Щойно до них прийде це розуміння, я чекаю від еліт активізації дій”, - зазначив Гудков.

Нагадаємо, що Лукашенко розповів про таємну домовленість з Путіним у Кремлі.

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