Перегруповують війська: у Генштабі розповіли про плани окупантів у Донецькій та Луганській областях

Перегруповують війська: у Генштабі розповіли про плани окупантів у Донецькій та Луганській областях

Окупанти нехтують міжнародне право та обстрілюють цивільні об'єкти інфраструктури.

Російські окупанти хочуть взяти під контроль Донецьку та Луганську області. Для цього вони перегруповують свої війська.

Про це 5 квітня йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Продовжуються заходи з перегрупування військ російської федерації. Противник не відмовився від мети операції щодо встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Намагається покращити положення підрозділів у Таврійському та Південнобузькому операційних районах. Російські війська, зухвало нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, продовжують застосовувати авіацію та артилерію для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та промисловості. Так, внаслідок обстрілу міста Рубіжне Луганської області, окупантами пошкоджено цистерну з азотною кислотою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Рубіжному Луганської області армія Російської Федерації влучила у цистерну з азотною кислотою. Через це голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай закликав місцевих жителів не виходити з будинків.

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