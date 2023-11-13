"Перегрупування військ РФ" на Херсонщині: експерт заявив, що росіяни опублікували повідомлення передчасно

Російська пропаганда готувала повідомлення про “перегрупування військ” на Херсонщині, але опублікувала його передчасно.

Так вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, пише “РБК-Україна”.

За його словами, російська пропаганда опублікувала передчасно повідомлення, яке готувалося про відведення військ РФ з окупованої частини території Херсонщини.

Він також додав, що у росіян на лівобережжі Херсонщини склалася несприятлива ситуація, оскільки ЗСУ продовжують проводити там наступальні дії. Туди перекидається техніка, сили та засоби для розширення плацдарму.

"І російські війська не можуть нас вибити із зайнятих позицій, а ми навпаки розширюємо цей плацдарм. І мова вже може йти про створення проблем з логістикою для окупантів на певних точках. Наприклад, на під'їздах до Нової Каховки. І те, що вони змінили командування, спробували змінити ситуацію на краще, то вона не змінюється", - зазначив Мусієнко.

Окремо РФ втягнула в запеклі бої на Авдіївському та Куп’янському напрямках свої сили та засоби. Там окупанти зазнають втрат, передислоковуються та концентруються.

"Тому попри підсилення власних позицій на лівобережжі Херсонщини їм не вдається стримати наше просування. Воно повільне, але воно йде. І звичайно додалися удари по тилу російських військ, з пошуку їхніх штабів, їх командування", - пояснив експерт.

Нагадаємо, що окупанти заявили про "перегрупування військ", а потім несподівано "включили задню".

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