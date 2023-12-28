Перехід до оборони та переговорів: Захід змінює стратегію щодо війни в Україні — Politico

За словами джерел, можливі переговори, ймовірно, означатимуть, що частина українських територій залишатиметься під контролем Росії.

Перехід від контрнаступу до активної оборони під час війни в Україні, яка триває вже майже два роки, допоможе Києву виграти час, покращити свої позиції та зрештою змусити Путіна піти на компроміс на можливих мирних переговорах.

Про це йдеться в публікації видання Politico, яке посилається на власні джерела.

Хоча Білий дім і Пентагон публічно заявляють, що офіційних змін у політиці не відбулося, але Україна, США і Європа, за інформацією видання, спільно обговорюють переорієнтацію військ від "невдалого контрнаступу" на сильнішу оборонну позицію на сході України.

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Більша частина цього "стратегічного переходу до оборони" спрямована на зміцнення позицій України на будь-яких майбутніх переговорах. "Це була наша основна ідея [від початку військових дій] - єдиний спосіб закінчити цю війну - це переговори", - сказав Politico представник адміністрації США на умовах анонімності.

Як пише видання, експерти вважають, що перехід від контрнаступу до активної оборони допоможе Києву виграти час, щоб зрештою змусити Путіна піти на компроміс. За словами експерта із розвідки США Ентоні Пфаффа, оборонна війна допоможе Україні економити свої ресурси.

У виданні наголосили, що зміни у стратегії Вашингтона відбуваються на тлі загрози зриву подальшого фінансування України, яке не можуть узгодити ні США, ні ЄС.

За словами джерел видання, можливі переговори, ймовірно, означатимуть, що частина українських територій залишатиметься у Росії.

Однак, за словами неназваного представника адміністрації США, жодних переговорів поки що не планується, а українські сили все ще продовжують наступ в окремих місцях.

Водночас видання зауважило, що в умовах дефіциту зброї та живої сили відмова Зеленського від будь-яких нових переговорів з Москвою виглядає все більш політично неспроможною.

21 грудня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Вашингтон підготував для Києва останній пакет військової допомоги, а на подальшу підтримку коштів поки що немає.

Нагадаємо, раніше газета The New York Times з посиланням на джерела, близькі до Кремля, а також американських чиновників, знайомих із ситуацією, повідомила, що російський президент Володимир Путін дипломатичними каналами висловлює готовність до припинення вогню та переговорів.

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