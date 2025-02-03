Перехід на корпусну систему в армії: у Третій штурмовій розповіли, що зміниться

За його словами, корпуси в армії існували й раніше, але їхня структура була радше адміністративною, ніж реально бойовою.

Впровадження корпусної структури в Збройних силах України є давно назрілим рішенням, однак важливо, щоб воно було ефективним, а не лише формальним.

Про це заявив підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

За його словами, корпуси в армії існували й раніше, але їхня структура була радше адміністративною, ніж реально бойовою. Частини, що належали до одного корпусу, часто воювали на різних ділянках фронту, що унеможливлювало ефективну координацію.

"Якщо ми говоримо про корпуси як більш дієву систему управління військами та масштабування успішних підрозділів, то всі військові частини, що входять до корпусу, мають воювати на одному напрямку", – наголосив Жорін.

Він висловив сподівання, що нова організаційна структура української армії врахує попередні помилки та зробить управління військами більш ефективним.

Нагадаємо, що у січня Збройні сили України змогли дещо збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності.