Перехід на корпусну систему в ЗСУ: стали відомі бригади, які стануть основою

Три з чотирьох бригад до повномасштабної війни не були регулярними частинами.

Після заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про перетворення з’єднань на командні групи корпусного рівня стали відомі чотири бригади, які стануть основою армійських корпусів.

Про це повідомляє KyivPost.

Одна з бригад, які стануть основою армійських корпусів, це 92-га механізована бригада. Ще три бригади перед повномасштабним вторгненням Росії до України не були регулярними частинами:

12-та бригада Національної гвардії "Азов";

13-та бригада Національної гвардії "Хартія";

3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ.

Як йдеться у статті, один із офіцерів "Азову" підтвердив виданню, що підрозділ буде посилено до рівня корпусу. Так, у планах – посилення потужними артилерійськими, розвідувальними та радіотехнічними підрозділами. Однак, зазначається у матеріалі, можуть минути місяці до того, як "Азов" стане повноцінним корпусом.

Своєю чергою 3-тя окрема штурмова бригада спершу була "ненавченим цивільним підрозділом територіальної оборони Києва", який у другий день повномасштабної війни допоміг відстояти столицю. Пізніше він став досвідченим штурмовим підрозділом, який воює практично на всіх ділянках фронту, йдеться у статті.

Щодо 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія", то на початку повномасштабного вторгнення вони була збройним формуванням цивільних добровольців із Харкова. Тоді ще ненавчене формування завдяки великій підтримці місцевої бізнес-спільноти влаштувало засідку і зупинило перший наступ ворога на Харків. Командиром бригади є Ігор Оболенський – колишній спецпризначенець, який на той момент працював бізнес-менеджером. Згодом "Хартія" була переформована у бригаду територіальної оборони і продовжила воювати на гарячих напрямках усього фронту. Особливо бригада проявила себе під час битви за Бахмут, яка тривала шість місяців. Завдяки високим стандартам і потужному забезпеченню ресурсами, у "Хартії" репутація однієї з найкраще підготовлених бригад ЗСУ. Більшість бійців бригади є добровольцями з північного сходу Ураїни.

Винятком є 92-га механізована бригада. Це одне з найстаріших регулярних військових формувань української армії, яке має багаторічний досвід бойових дій на Донбасі.

Офіцер морської піхоти ВМС України підтвердив виданню, що буде створена нова 30-та бригада морської піхоти. Це відбудеться шляхом об’єднання чотирьох бригад морської піхоти, які існують – 35-ї, 36-ї, 37-ї та 38-ї. Їх буде посилено підрозділами підтримки та розширеним штабом.

Нагадаємо, 3 лютого Сирський повідомив про початок впровадження корпусної структури в ЗСУ. Зараз формується 4-й армійський корпус, а подальші зміни передбачають створення системного проміжного рівня командування між окремими бригадами та оперативними угрупованнями військ.