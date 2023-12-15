Переходити до оборони і "жертвувати" територіями: військовий ЗСУ пояснив необхідність нової тактики

На деяких ділянках фронту українським захисникам вигідніше відійти на місця підготовленої оборони, щоб завдавати максимальне ураження ворогові.

Під час нового наступу російських окупантів українським захисникам вигідніше буде перейти до ешелонованої оборони на завчасно підготовлених рубежах, щоб зі зручніших позицій знищувати ворога.

Таку думку в ефірі "1+1" висловив командир 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБР Петро Горбатенко.

За його словами, в умовах наступу ворога потрібно більше військового та цивільного ресурсу витратити на підготовку до оборони, “щоб потім для нас не стало неприємністю, коли противник дійде туди, де ми не готові би були його зустрічати”.

“Потрібно все-таки тверезо оцінити [ситуацію] і не думати про швидкі наступи, прориви, а підготуватися до серйозної довготривалої оборони", - наголосив військовий.

На його думку, у російської армії є потенціал для наступу, але все залежить від того, наскільки вона "готова пожертвувати" особовим складом і скільки ще розраховує воювати.

"Звісно, що вдарити всім широким фронтом вони зараз не в змозі, тому вони обирають один-два напрямки, які будуть до кінця бити. Будуть робити таким методом - "де пролізе, там і посунуть”, - оцінив спроможність ворога український військовий.

Петро Горбатенко вважає, що в деяких місцях необхідно буде “пожертвувати територію” для того, щоб відійти на місця підготовленої оборони і завдавати максимальне ураження ворогові.

“Головне - це не скільки ми відвоюємо територій чи втратимо, а скільки ми нанесемо втрат противнику в особовому складі та військовій техніці", - резюмував він.

Нагадаємо, російські загарбники на фронті штурмують українські позиції малими групами піхоти з застосуванням авіації та бронетехніки.

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