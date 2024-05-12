"Переходьте на бік правди": російські добровольці звернулись до окупантів, які наступають на Харківщині

Російські добровольці "Сибірського батальйону" та легіону "Свобода Росії" звернулися до військових російської армії, які беруть участь у нових боях на Харківщині, і закликали їх переходити на їхній бік або здаватися у полон, щоб зберегти своє життя і не померти у м'ясних штурмах.

Бійці "Сибірського батальйону" виконують бойові завдання у найгарячіших точках так званого Харківського наступу РФ.

"Звертаємось до російських військовослужбовців, які беруть участь у цій безглуздій бійні. За ці кілька днів ви самі встигли переконатися, що ваше командування використовує Вас як гарматне м'ясо. Тілами ваших братів вони продовжують завалювати кордон України за хворі на амбіції старого маразматика. Ми (...) закликаємо російських солдатів та офіцерів переходити на наш бік. Здавайтеся в полон, вступайте до лав Сибірського батальйону, Російського Добровольчого Корпусу та Легіону "Свобода Росії", щоб разом боротися за вільну та сильну Росію майбутнього, без Путіна та його банди", - йдеться у зверненні добровольців "Сибірського батальйону".

Легіон "Свобода Росії" також звернувся до військових армії РФ зазначивши, що абсурдна "Харківська операція" забрала вже тисячі життів російських військовослужбовців.

Російські добровольці оголосили про початок програми безпечного здавання в полон "Шлях честі".

"Ви можете здатися в полон та жити. Ви можете перейти на наш бік. Ви маєте право не виконувати злочинний наказ. Ми оголошуємо старт програми безпечної здачі в полон для росіян "Шлях честі". Ми гарантуємо безпечний вихід із поля бою, харчування, медичну допомогу та право вибору. Безліч військовослужбовців путінської армії, розуміючи до чого веде командування жидів, вже закінчили свою службу в злочинній армії з честю, здавшись у полон або перейшовши на наш бік", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів про ситуацію на Харківщині.

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