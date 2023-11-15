Перехоплення ГУР: окупанти почали називати мобілізацію "евакуацією"

Загарбники кажуть, що вже нема кого мобілізувати.

В Росії спостерігаються проблеми з мобілізацією, оскільки та не вистачає громадян для чергової хвилі. Тому вони почали називати це “евакуацією”.

Про це йдеться в розмові двох окупантів, яку перехопила ГУР України.

“Не мобілізація, а інакше – евакуація. Там уже мобілізувати нема кого, твою м**ь. Так, справи хр**ові”, - сказав російський окупант.

Водночас в українській розвідці загарбників попередили, що за всі їхні дії проти мирного населення нашої держави буде справедлива відплата.

Нагадаємо, що російські окупанти вже готують до війни священників-колаборантів.

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