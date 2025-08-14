- Дата публікації
Переговори на Алясці: чи буде припинення вогню — Трамп відповів
Трамп наголосив, що його перш за все цікавить «негайне досягнення мирної угоди».
Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений у можливості досягти угоди про негайне припинення вогню за підсумками зустрічі з Путіним.
Про це глава Білого дому повідомив у розмові з Fox News.
«Я не думаю, що ми можемо досягти негайного припинення вогню», — сказав він.
Раніше у Кремлі повідомили, що на саміті в Алясці не передбачено підписання жодних документів.