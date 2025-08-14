Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений у можливості досягти угоди про негайне припинення вогню за підсумками зустрічі з Путіним.

Про це глава Білого дому повідомив у розмові з Fox News.

«Я не думаю, що ми можемо досягти негайного припинення вогню», — сказав він.

Реклама

Раніше у Кремлі повідомили, що на саміті в Алясці не передбачено підписання жодних документів.