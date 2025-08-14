ТСН у соціальних мережах

Переговори на Алясці: чи буде припинення вогню — Трамп відповів

Трамп наголосив, що його перш за все цікавить «негайне досягнення мирної угоди».

Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений у можливості досягти угоди про негайне припинення вогню за підсумками зустрічі з Путіним.

Про це глава Білого дому повідомив у розмові з Fox News.

«Я не думаю, що ми можемо досягти негайного припинення вогню», — сказав він.

Раніше у Кремлі повідомили, що на саміті в Алясці не передбачено підписання жодних документів.

