Переговори не зупиняють війну: у Києві готуються до багаторічного протистояння – The Guardian

Переговори не зупиняють війну. / © ТСН.ua

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Українські чиновники заявляють, що війна з Росією, яка набула форми затяжного конфлікту, може тривати ще кілька років. Попри дипломатичні ініціативи Дональда Трампа, Київ не бачить реальних ознак готовності Москви до миру.

Про це пише The Guardian.

Ці заяви пролунали після невдалого раунду переговорів між Україною та Росією в Стамбулі. Напередодні нових телефонних контактів президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським українська сторона не фіксує жодних серйозних сигналів з боку РФ.

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На цьому тлі Росія здійснила наймасштабнішу атаку безпілотниками за весь період повномасштабного вторгнення: 273 дрони були спрямовані переважно на Київщину, а також на Дніпропетровську і Донецьку області.

“Росіяни не здатні знищити нас, а ми — звільнити всі території”, — заявив один із високопосадовців в інтерв’ю The Guardian. Він також зазначив, що без масштабної підтримки США ситуація може лише погіршуватися.

Минулого тижня російські посадовці відкрито говорили про готовність Кремля до тривалої війни. Під час переговорів у Стамбулі представник російської делегації Володимир Мединський заявив:

“Ми не хочемо війни, але ми готові боротися один, два, три роки — скільки б не знадобилося. Ми ж довго воювали зі Швецією?”

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Попри сподівання на більшу гнучкість у подальших переговорах, українські посадовці визнають, що позиції сторін із ключових питань — незалежності, суверенітету та зв’язків з Європою — залишаються діаметрально протилежними.

“Є кілька реальних проблем, пов’язаних із незалежністю та суверенітетом, а також економічними та оборонними зв’язками із Західною Європою”, — наголосив співрозмовник видання.

Він додав, що питання обмеження чисельності української армії зумовлене економічними чинниками, а ідея “нейтралітету”, на якій наполягає Росія, — це скоріше питання подачі, ніж змісту.

Урядовці у Києві визнають, що одна з ключових цілей нинішньої дипломатії — зберегти підтримку США, попри складні переговорні реалії та розбіжності в підходах між Заходом і Кремлем.

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Депутат від партії “Слуга народу” Олександр Мережко заявив, що президент Зеленський перебуває в надзвичайно складній позиції.

“За ним стоїть цілий народ, який страждає”, — сказав Мережко. — “Ми намагаємось зробити все можливе, бо не хочемо втратити підтримку США. Ми не хочемо, щоб нас звинувачували у тому, що це була наша вина”.

Ще однією перешкодою для припинення бойових дій, за словами українських посадовців, є усвідомлення Путіним, що поновлення бойових дій після потенційного перемир’я буде складнішим, ніж продовження нинішньої фази конфлікту.

Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що фундаментальним бар’єром для змістовних переговорів є радикально відмінне сприйняття цього процесу Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

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“Він має сили, владу і чітку мету — окупація територій України. І він продовжує рух у цьому напрямку”, — заявила Маляр про російського президента.

На її думку, Трамп підходить до переговорів як до бізнесового процесу, що може бути вигідним усім сторонам, тоді як Путін мислить винятково у військових категоріях.

“Путін — колишній агент КДБ. Він ніколи не піде у відставку і мислить як агресор”, — сказала Маляр. — “Трамп вважає, що це схоже на ділові переговори. Але навіть якщо вони сядуть за стіл, вони не дійдуть згоди. Бо Путін мислить тільки в одному напрямку: війна, ракети, снаряди”.

Маляр оцінює ймовірність того, що війна триватиме ще один-два роки, у 90%. Серед причин вона називає і загострення бойових дій після обрання Трампа президентом.

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Українські високопосадовці попереджають: у війні на виснаження Україна має суттєво менші ресурси, ніж Росія, і без посиленої підтримки Заходу ситуація може призвести до катастрофи на фронті.

“Війна на виснаження — це як плато з урвищем наприкінці. І це урвище — прорив лінії фронту”, — заявив один із чиновників. — “Ми не знаємо, коли це може статися. Але щоб уникнути цього, нам треба стати ефективнішими й раціоналізувати наші зусилля”.

Перемир’я — пастка чи перепочинок?

Деякі представники влади вважають, що тимчасове припинення вогню — навіть без вирішення ключових питань — могло б дати Україні шанс перегрупуватись, посилити армію та зміцнити оборонні рубежі. Інші наголошують: це може лише зіграти на користь Росії, яка використає паузу для підготовки до нового наступу.

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“Це диво, що ми досі говоримо після трьох років і двох місяців війни”, — зауважив високопосадовець. — “Але я вірю, що Росія зробить щось дурне — і тим самим допоможе нам”.