Канцлер ФРН Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер ФРН Фрідріх Мерц на спільній пресконференції з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні у четвер, 17 липня, заявив, що Україна має отримати зенітно-ракетні комплекси Patriot протягом найближчих тижнів. Всі питання щодо їхнього постачання наразі узгоджуються на рівні міністерств оборони.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«У ці години міністерства оборони обговорюють деталі того, як ми можемо забезпечити відповідне постачання Patriot до України в стислі терміни. Це може зайняти тижні. Переговори дуже конкретні, американська сторона готова це зробити, але ми ще не маємо результату», — підкреслив Мерц.

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Він припустив, що найближчим часом між міністрами оборони будуть досягнуті домовленості, які зроблять технічно можливим те, що раніше пообіцяв американський президент. За словами канцлера, США погодились продати зброю європейцям для подальшого її надання Україні, і Німеччина планує зробити значний внесок у цю ініціативу.

Фрідріх Мерц нагадав, що вже досягнуті домовленості про передавання нових систем ППО Patriot Україні з Європи загалом. США згодом нададуть європейським донорам України відповідні заміни. Канцлер також наголосив, що вкрай важливо прояснити, коли саме може відбутися така заміна, оскільки Німеччина повинна підтримувати власну обороноспроможність.

Мерц додав, що Україна «незабаром — в найближчі тижні та місяці» отримає подальшу підтримку «у великих масштабах», зокрема щодо далекобійної зброї. Це відбуватиметься зокрема через промислову кооперацію, запроваджену Німеччиною спільно з Україною.

Водночас Мерц відмовився розкривати деталі та знов ухилився від відповіді на запитання щодо можливого постачання Україні німецьких ракет Taurus.

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У контексті запровадження санкцій США канцлер висловив сподівання, що американський уряд разом з Конгресом нарешті ухвалять рішення, які готувалися протягом кількох тижнів. Він підкреслив, що всі ці кроки посилюють тиск на кремлівського диктатора Володимира Путіна, щоб примусити його до миру, а також демонструють об’єднання зусиль Європи та США у світовій політиці безпеки.

Нагадаємо, НАТО готує термінове перекидання систем Patriot до України. За словами генерала Гринкевича, Київ потребує посиленої ППО через масовані атаки РФ.